公立高校の合格発表から一夜明けた13日、鹿児島市の百貨店には、制服の採寸の列ができていました。憧れの制服に身を包んだ新1年生は、春からの高校生活に期待を込めました。（仁田尾美菜キャスター）「制服の採寸の受付が始まっている。開店前に長い列ができている」鹿児島市の山形屋では、鶴丸高校や甲南高校など県内25校の制服を取り扱っていて、12日から制服の採寸を受け付けています。13日は合格発表を終えたばか