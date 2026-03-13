2024年、枕崎市の漁港で79歳の女性がフォークリフトと衝突し、死亡する事故がありました。事故を受け鹿児島労働局は13日、枕崎市漁業協同組合と総括参事を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。この事故は2024年、枕崎市の枕崎漁港で魚の選別を担当していた作業員の女性（79）が運転中のフォークリフトと衝突し死亡したものです。鹿児島労働局は13日、走行しているフォークリフトに労働者が接触し