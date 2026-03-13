12日、FNNの取材班は、タイ軍が企画したメディアツアーに参加し、タイ・カンボジア国境の特殊詐欺拠点を取材した。施設では、中国人ら約1万人が活動していたとされ、日本語マニュアルや個人情報が多数見つかった。さらに警察施設や銀行に似せた部屋も設置されていた。“特殊詐欺グループの拠点”を取材警察署や銀行そっくりに作られた部屋や、日本人を狙ったとみられる詐欺マニュアル。ここは特殊詐欺グループの拠点とみられる施設