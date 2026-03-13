今回、石油備蓄の「放出」と言われているのは、実際には放出ではなく「民間備蓄義務量の引き下げ」である。本来は70日分の備蓄をしなければならないところを、15日分引いて55日分でOKとする、ということ。つまり、ホルムズ海峡封鎖で原油が予定通り入ってこないのに、毎日同じように出荷していくと、「70日分」という義務を満たせなくなる。よって、備蓄量を「55日分でいいですよ」とすることで、通常通りの量を出荷することができ