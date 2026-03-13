元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が11日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「フルタ絶賛『吉田正尚の超絶技術』と世界一連覇の鍵を握る2人のサムライ【WBC2026】」に出演。「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」での大谷翔平の驚異的な活躍について、自身の率直な思いを語った。古田敦也氏○「これ予想した人いるかな? 日本中に」台湾戦から幕を開けた今大会。初回