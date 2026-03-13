夫婦関係を続ける中で、妻が旦那の言動や生活習慣に強いストレスを感じることは少なくありません。「旦那がストレスでしかない」と感じる背景には、家事や育児の負担、価値観のずれ、コミュニケーション不足など、日々の小さな積み重ねがあることもあります。本記事では、妻が旦那にイライラしてしまう主な原因と、関係を見直すための対処法をわかりやすく解説します。旦那へのストレスがたまる原因は?本記事では旦那さんに対して