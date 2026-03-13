2026年、ドラム式洗濯機のトレンドは“コンパクト化”。これまで“ドラム式＝大きい”というイメージが一般的でしたが、各社が相次いでスリムな筐体の新モデルを投入しています。狭い洗面所でも置ける“ちょうどいいドラム”＝“コンパクトドラム”が主役の座に近づいてきています。 本記事では、コンパクトドラムの特長から選び方のポイントや、2026年の主要メーカーの注目トレンドを紹介します。 “コ