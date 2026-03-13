双子の兄souta(Vo/G(と弟rent(Dr/Cho)によるミクスチャーロックデュオTyrkouazが本日3月13日19時、最新EP『CHAKRA ep』からリード曲「CHAKRA」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは『映像作家100人2025』にも選出された気鋭の監督 : 寺本遥が手掛けたもの。そのストーリーは、子供部屋でゲームをプレイしているTyrkouazのふたりが、自分たちが架空のキャラクターに同化していくのを感じ始め、次元の垣根はおかし