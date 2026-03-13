超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、ライブツアー＜カリスマガンボツアー＞のBlu-rayをオフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」限定で、2026年6月5日に発売することを発表した。＜カリスマガンボツアー＞は、2025年9月10日に発売された3rdアルバム『カリスマガンボ』を引っ提げて、2025年11月8日・9日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、11月29日・30日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された『カリスマ』史