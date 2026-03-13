04 Limited Sazabysが、3月25日に発売する『YON EXPO’25』映像作品よりDAY1に行われた「My HERO」のライブ映像を公開した。04回目を迎える今回の＜YON EXPO＞テーマはカーレース「F-04 Grand Prix」だ。レーサーの衣装に身を包んだメンバーがTOYOTA ARENA TOKYOの大舞台に立ち、広い空間で響かせる歌とライブパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。購入特典や詳細は、特設サイトをチェックしてほしい。◾️ライブ映像