MON7Aが、4月4日より宮城・仙台を皮切りに全国5カ所を巡るツアーの追加情報を発表した。ツアータイトルは、＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026“B→DASH!!”＞に決定し、オフィシャルグッズ一覧も公開された。なお、チケットは3月14日12時より一般発売がスタートする。◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」2026年3月7日（土）リリース配信：https://lnk.to/MON7A_bnk歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/&#