俳優の田中彪（ひょうが）さんが、2026年3月11日、YouTubeに家族旅行を楽しむ動画を公開。その中に、兄でアイドルグループ「KAT-TUN」元メンバーの田中聖（こうき）さんの姿もあり、注目を集めている。動画の編集を担当田中家は5人兄弟で 、次男が聖さん。三男が彪さん、四男がアイドルグループ「SixTONES」の樹（じゅり）さん、五男が俳優の彗（すばる）さん と、長男以外が芸能活動を行っている。聖さんは2022年2月、覚せい剤取