今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんには、娘さんが幼稚園の頃から仲良くしていたY美というママ友がいました。子どもたちが幼い頃は育児家事の大変さを支え合う同志のように感じていましたが、小学2年生になった頃、Y美から「何か子育てで困っていることないの！？」と質問を受けたのです。まるで粗探しをしているかのような聞き方に驚いてしまったA子さん。さらにその後、信じられない質問が続く