巨人の井上温大投手（２４）が１４日に開幕するファーム・リーグで”開幕投手”を務めることが１３日、わかった。「公式戦ですし、また今までと違った雰囲気がある。その中で自分のパフォーマンスをしっかり出せるように」と静かに闘志を燃やした。昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、キャンプは故障班スタート。患部の状態を確認しながら、慎重に歩みを進めてきた。約半年ぶりの実戦登板となった８日の教育リーグ・楽天戦（Ｇ