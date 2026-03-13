May J.が、新曲「Rose Pink」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。新曲「Rose Pink」は､新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて放送中の情報バラエティ番組『秘密のママ園2』のエンディングテーマに起用されている楽曲で､今井了介、D&H（PURPLE NIGHT）ら豪華制作陣とMay J.本人の共作による、自由と輝きを加速させる最新アンセムだという。「Rose pink cadillac」に乗り込み、日常のノイズを脱ぎ