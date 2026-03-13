Offo tokyoが、3月25日に配信シングル「TYT」をリリースする。この楽曲はTOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CMに起用されており、YouTubeのトヨタドライバーズチャンネルでは動画内で一足先に楽曲の一部を聴くことができる。フルサイズリリース後はぜひ歌詞に注目して聴いてほしい。Instagramでは本日よりショート音源の配信がスタートとなっている。Offo tokyoは4月からツーマンライブを2箇所で開催。大阪ではDENIMS、東京では日