将棋の第３７期女流王位戦の挑戦者決定戦が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の大島綾華女流二段が磯谷祐維女流初段に１１２手で勝利し、福間香奈女流王位への挑戦権を獲得した。挑戦者決定リーグで５連勝し、臨んだ大一番。力戦形の将棋になり「全然想定していなくって、ちょっと磯谷さんが得意な将棋に持ち込まれてしまった。引く、受けるみたいな展開になってしまうことが多くて、反省が多かった。パニックに