福岡アンパンマンこどもミュージアムinモールで、乗って楽しめるアトラクション「SLマン」が運行しています。福岡市博多区の「福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール」では13日、出発式が行われ、子どもたちを乗せた「SLマン」が走り始めました。「SLマン」は蒸気機関車がモチーフのキャラクターです。ミュージアム内で配られる乗車整理券を受け取れば、無料で乗ることができます