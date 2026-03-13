お笑いタレントのキンタロー。が12日、自身のインスタグラムを更新。モノマネの代表作・元AKB48の前田敦子の写真集について感想を述べ、前田の口調をモノマネをする動画や素顔の写真を掲載した。 【写真】話題となった“りくりゅう"モノマネ 前田の写真集を手に「あっちゃん美しい＆可愛いすぎますいつもありがとうございます大好き前田敦子様美しすぎる！！！」と投稿。「今更ですが何ですか？！私！全く似て