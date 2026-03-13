経営危機で今後のあり方が検討されている、第三セクター平成筑豊鉄道についてです。13日、沿線自治体の考えが出そろいましたが、その判断は割れています。 ■報告会「平成筑豊鉄道のあり方の検討結果を報告させていただきます。BRT案を選択いたします。」福岡県直方市は3月13日、市議会議員に対して開いた報告会の中で、平成筑豊鉄道の線路を専用道路として整備してバスを走らせる「BRT案」を支持する考えを示しました。