日本とスペインの現場を知るサウール氏に話を聞いたスペイン1部・2部リーグのラ・リーガと「EA SPORTS」は3月13日、都内で「NEXT GEN DRAFTS JAPAN 2026」の日本初開催について記者発表を行った。日本で初開催される「NEXT GEN DRAFTS」は14日、15日の2日間にわたり、Ankerフロンタウン生田で行われる。対象はU-15年代の男女で、計168人が参加。最終的に男子4人、女子4人の計8選手がスペイン遠征に招待される。招待された8人