ドルトムントの記念ユニが話題ドイツ1部ボルシア・ドルトムントがかつての本拠地スタジアム100周年を記念した“黒白”ユニフォームを発表した。今年100周年を迎えるのは1926年に完成したローデ・エルデ・スタジアムだ。現在の本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクの隣にある同スタジアムは1937年から74年までドルトムントのホームスタジアムとして使用されてきた。現在もドルトムントのリザーブチームや女子チームの公式戦などで