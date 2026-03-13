■ミラノ・コルティナパラリンピックスノーボード女子バンクドスラローム（SB-LL2）（日本時間13日、コルティナ・パラ・スノーボードパーク）『バンク』と呼ばれる傾斜のあるコーナーが設けられたコースを、選手が計2回滑走し、その中で最も速いタイムで順位を競う『バンクドスラローム』。日本人女子として初めてパラスノーボードに出場した坂下恵里（33、三菱オートリース）。2回目の滑走で1分09秒10を記録し、7位入賞。ス