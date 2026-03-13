2月に還暦を迎えた女優の川上麻衣子が3月4日、日本橋高島屋で開催された「北欧のテキスタイルと暮らし展」の内覧会に出席。【画像】デビュー当時のあどけない姿、50代で見せた大胆な水着姿も…この記事の写真をすべて見る「ガラスデザイナーとしても活動中の麻衣子は同展の監修を務めた87歳の母と一緒に出席。母を『仕事を持っている人の芯の強さはお互いに感じます』と持ち上げ、良好な親子関係を築いていることを明かした」（