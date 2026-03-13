１３日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１１５０円０８銭（２・３９％）安の４万６８８５円１６銭となった。米軍とイスラエル軍によるイラン軍との軍事衝突の影響により原油価格が高騰したことを受け、大きく下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比１８０１円２３銭（３・２４％）安の５万３８１９円６１銭だった。中東情勢の緊迫化で海上輸送