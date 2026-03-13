ある日、レティちゃんにだけこっそり「お散歩行こう」と耳打ちしてみた飼い主さん。するとすぐにラブちゃんを誘いに行き、二匹で散歩を喜んでいる姿があまりにも可愛すぎると評判になりました。 「呼びに行くなんて、、愛しすぎる」「ジーッと見つめる姿可愛過ぎです」と大きな反響を呼び、67万回以上再生されています。 【動画：『お散歩行こう』と犬に耳打ちした結果→なぜか他の犬の場所へ行き…まさかの行動】 こっそ