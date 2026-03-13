途中下車するには明確なルールがある近年では、交通系ICカードやスマホによる改札通過が普及しているため、あまり見なくなった紙のきっぷですが、区間や運賃のほかに「下車前途無効」と書かれている場合があります。 【ウラ技！】「下車前途無効」を消すことができる!?（画像）これは「一度改札を出て駅の外（下車）に出ると、そのきっぷの残りの区間（前途）は使えなくなる（無効）」ことを意味します。ちなみに定期券を持