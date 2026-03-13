大阪市で地中に設置された巨大な鋼鉄管が地上に突き出した問題。原因究明が待たれる中、東海地方の工事現場を取材しました。 【写真を見る】下水道工事の巨大な鋼鉄管が地面を突き破る…大阪の事案を受け動いた名古屋市上下水道局 工事現場の「立坑」を目視で総点検 3月11日、大阪市北区の幹線道路で、地中に設置された下水道工事のための鋼鉄管が、一時、地上約13メートルの高さまで隆起しました。 （大阪市内 街の人）