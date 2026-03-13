スカイマークは、神戸〜札幌/千歳線を6月1日から1日5往復に増便する。現在の1日4往復から1往復増となる。運航期間は10月24日まで。ボーイング737-8型機を4月にも導入することに伴うもので、この他に、神戸〜沖縄/那覇線と札幌/千歳〜茨城線を合わせた3路線を増便する。航空券は3月17日午前11時から販売を開始する。■ダイヤSKY173神戸（08：30）〜札幌/千歳（10：20）SKY172札幌/千歳（15：00）〜神戸（16：55）