ミズノは13日、マンチェスター・ユナイテッドに所属するMFメイソン・マウントとミズノブランドアンバサダー契約締結を発表した。今回の契約によりマウントはフットボールシューズ「MIZUNO α III JAPAN（ミズノ アルファ スリー ジャパン）」を着用。また、ミズノフットボール品に関する改良や開発に対するアドバイスをもらうとともに、フットボール以外のミズノ品の宣伝・広報活動にも協力していく。メイソン・マウント コメ