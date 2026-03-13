アーセナルがニューカッスルに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメントに関心を寄せているようだ。12日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。両サイドバック（SB）でプレー可能なリヴラメントはチェルシーの下部組織で育った23歳。2021年夏に加入したサウサンプトンでプロデビューを飾ると、2年後に完全移籍加入したニューカッスルではここまで公式戦通算101試合に出場し1ゴール3アシストをマークしている。近年は