人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）弱気になるとツキがダウン。苦手な人物にも向き合ってみて。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）損得勘定は不運を招きそう。打算のない言動を心掛けて。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）親友との友情