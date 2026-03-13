4連勝を飾った侍ジャパン。決勝ラウンドではさらにチームの結束を高め、一丸となって挑みたい(C)Getty Images1次ラウンドを4連勝で駆け抜けた侍ジャパン。数字だけを見れば危なげない戦いぶりだが、その裏側にはどんな強みがあり、どこに連覇達成までの“伸びしろ”があるのか。2009年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンのスコアラーを務め、世界一を支えた三井康浩氏が、チームの現在地を読み解く。【動画