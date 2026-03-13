大相撲春場所は6日目、横綱・大の里が休場する中、石川県津幡町出身の幕内・欧勝海は初白星をつかみました。13日は、前頭9枚目・時疾風と対戦。序盤は押されるも耐えた欧勝海、最後は寄り切りで勝ち、6日目にして今場所初白星となりました。14日は前頭9枚目、玉鷲と対戦します。