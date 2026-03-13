アイドルグループ・ラナキュラのあみ乃さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しく撮影したアーティスト写真を投稿しました。【写真】あみ乃がパニックになった新アー写「言わなきゃバレなかったよ」あみ乃さんは「せっかく新アー写なのに、カラコン片目だけ裏返ってて終わった無理無理」「助けて助けて無理無理」とつづり、1枚の写真を公開。投稿されたのは、ラナキュラの新しいアーティスト写真で、あみ乃さんのソロショ