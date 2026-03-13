Mさんはその日、娘と孫と3人でお出かけしていた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち孫はまだ生まれたばかりの生後6か月。ベビーカーの中でグッスリお休み中。その時、ちょっとしたアンラッキーが発生して......。＜Mさんからのおたより＞私と娘、生後6か月の孫の三人で出かけた時の事です。孫はベビーカーに乗せていて、とある大阪の商業施設ではエレベーターで地下まで降りようと思っていたのですが、運悪く故障で利