愛知・名古屋市の閑静な住宅街。駐車場を映す防犯カメラが捉えたのは、画面右側から現れた1台のバイク。すると、駐車中の車に衝突して転倒。ライダーはすぐに立ち上がり、バイクを引き起こします。ところが、そのまま走り去ったのです。被害に遭った住人：腹立たしい。その場で言ってくれればよかったが。朝、玄関を開けた住人の目に飛び込んできたのは、後方が大きくへこんだ愛車の無残な姿でした。修理費用は50万円ほどになると