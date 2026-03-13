ミラノ・コルティナパラリンピック、アルペンスキーの村岡桃佳選手が、今大会2つ目の銀メダル。冬の大会で日本勢最多となる11個目のメダルを獲得です。2回の合計タイムで競う、大回転。村岡選手はこの種目で平昌、北京と金メダルを獲得。3大会連続の頂点へ。1回目で2位につけると、逆転をかけて挑んだ、2回目でした。2025年11月には鎖骨を骨折、コンディションに不安を残す中でも果敢な滑りを見せました。村岡選手はスピードに乗り