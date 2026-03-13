韓国で、自動車が落下する瞬間がカメラに捉えられていました。駐車場から地面までの高さは約5メートル。駐車場の壁を突き破り、落下したとみられます。事故の目撃者は、当時の状況について「爆弾が落ちるような音がして外を見たら、車が逆さにひっくり返っていて、エンジンがかかったまま、ずっとタイヤが回っていました」と話しました。現地メディアによりますと、運転手は60代の男性。警察の調べに対し、「急に加速した」と主張