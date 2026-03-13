女性の個人情報を不正に持ち出して卑わいな電話をかけたとして、自衛隊の別府地域事務所の元所長に大分簡裁は13日、罰金50万円の略式命令を出しました。 【写真を見る】女性の個人情報を不正に持ち出し卑わいな電話自衛隊元所長に罰金50万円の略式命令 個人情報保護法違反の罪で略式命令を受けたのは、自衛隊大分地方協力本部別府地域事務所の元所長の男（57）です。 男は所長時代に求人情報から女性の個人情報をメモに写し、