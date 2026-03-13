東京・丸の内警察署。時価数千万円のポケモンカードをだまし取った疑いで、森野徹容疑者（38）ら男3人が逮捕されました。狙いは30代の男性が所有する3枚で時価約5000万円相当のレアカード。その手口は巧妙なものでした。森野容疑者らは2024年、千代田区内のホテルで紙袋から束を取り出し、現金5000万円を用意したと男性にアピール。交渉は成立し、森野容疑者らは高額ポケモンカードを入手しました。ところがその後、男性が確認する