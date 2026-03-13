ワールドベースボールクラシックは1次ラウンドが終わり、日本時間14日には、負けたら終わりのトーナメント1回戦となる準々決勝が始まります。14日にはドミニカ共和国(プールD1位)対韓国(プールC2位)、アメリカ(プールB2位)対カナダ(プールA1位)、そして15日にはイタリア(プールB1位)対プエルトリコ(プールA2位)、日本(プールC1位)対ベネズエラ(プールD2位)が行われます。メジャーリーグで活躍する超一流プレーヤーがそろうなか、日