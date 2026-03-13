福岡県庁東海大付属福岡高（福岡県宗像市）剣道部2年の男子生徒＝当時（17）＝が2021年に自殺した問題で、県が設置した再調査委員会は13日、報告書を公表した。性的被害を含む12件をいじめと認定した一方、学校の第三者委員会がまとめた報告書と同様に「（自殺の）直接的な原因と断定することはできない」と結論づけた。ただ報告書は「いじめと自死の間には約1年9カ月が経過しているものの、心の傷の影響は一時的なものではな