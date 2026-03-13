広島は13日、カープアカデミーからの練習生、デベルソン・アリア投手（24）と育成契約を結んだことを発表した。年俸は230万円、背番号132に決まった。アリアは球団を通じて「新たな挑戦の機会を与えてくださったことを大変光栄に思います。日々、一生懸命野球に取り組み、将来的に支配下契約を勝ち取り、1軍で登板できるようにベストを尽くします。ファンの人たちに全力投球する姿を見せるので、応援してもらえるとうれしいで