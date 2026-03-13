13日朝、東京地裁に入る車に乗っていたのは、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）です。20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われた初公判で、起訴内容を否認し無罪を主張しました。事件は2024年7月、東京・新宿区の駐車場に停車していたロケバスの中で起きました。斉藤被告は、この日初めて会った20代の女性の体を触ったり、性的暴行を加えたりした不同意性交と不同意わいせつの罪に問われ