米空軍の空中給油機KC135「ストラトタンカー」が日本の嘉手納基地から離陸する様子＝2023年8月30日/Hiro Komae/AP/File（CNN）米軍は12日、イラク西部で墜落した米空軍の空中給油機KC135「ストラトタンカー」に搭乗していた乗員4人の死亡を確認した。米軍はこの事故について、「敵の攻撃や友軍の誤射によるものではなく」、米国の別の空中給油機が絡むものだったと説明している。米中央軍は12日朝にX（旧ツイッター）に投稿した声