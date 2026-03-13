※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。 日本でもスマッシュヒットを記録した『わたしは最悪。』のトリアー監督が、再びレナーテを主演に迎えた最新作。カンヌ国際映画祭グランプリ受賞を皮切りに北米映画賞レースでも爪痕を残し、ついに日本へ！舞台を中心に女優として活躍するノーラと、家庭に軸足を置き夫と幼い息子と穏やかに暮らす妹のアグネス。ふたりの前に、かつて家族を捨てた映画監督の父、グ