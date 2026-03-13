今をときめく俳優・高橋健介の冠番組である、チャンネルNECOオリジナル番組『#高橋健介』(全3話)がスタートする。この番組は高橋健介が、気の合う俳優仲間と一緒に今まで見せたことのない姿を見せて、その魅力をもっと広めよう！のコンセプトでお届けする番組。ゲストには高橋がプライベートでも交流のある俳優仲間や高橋の挑戦したいことを教えてくれるその道の達人が登場。ファンには絶対に見逃せないコンテンツとなるだろう。今