学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「活休」はなんの略？「活休」はなんの略か知っていますか？答えは漢字4文字！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「活動休止」を略した言葉でした！活休とは、グループやクリエイター等の活動を休むこと。解散や卒業と