福岡県筑後市の食品会社が、複数の産地の米を混ぜたおにぎりを「佐賀県産米」などと事実と異なる表示をして販売したとして、農林水産省から勧告を受けました。 米トレーサビリティー法と食品表示法に基づき農林水産省から勧告を受けたのは、弁当店「ヒライ」を展開するヒライグループで筑後市に本社を置く「どんどんライス」です。農水省によりますと、どんどんライスは、去年6月、佐賀県産に青森県産や石川